Sindicato de prensa venezolano denuncia intimidación contra periodista que cubría diálogo

Martínez, del medio venezolano Efecto Cocuyo, fue interceptada por estos hombres, que no estaban identificados, en la base aérea La Carlota de Caracas, donde se desarrollaba el diálogo, y le exigieron entregar su teléfono, detalló el SNTP en su cuenta de X.

"Los funcionarios revisaron el dispositivo, borraron las imágenes que había tomado y fotografiaron su carnet. Durante el procedimiento discutieron por radio si debían trasladarla a la Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar), pero finalmente recibieron la orden de dejarla ir", indicó el sindicato.

El SNTP calificó de "grave" que el inicio del diálogo esté "marcado por restricciones a la cobertura y el hostigamiento de una periodista".

"Estas prácticas contradicen las garantías democráticas que el proceso dice promover. Exigimos investigar lo ocurrido y garantizar a la prensa acceso libre, seguro y sin discriminación", subrayó.

El sindicato precisó que, en principio, los medios fueron convocados a La Carlota, pero luego se les negó el acceso a los periodistas. EFE constató que solo se permitió la entrada de fotógrafos.

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Más temprano, el SNTP planteó diez condiciones, entre ellas el "fin de la vigilancia y de la revisión ilegal de dispositivos", para que el diálogo logre una "transición y una democracia real" en el país.

El chavismo y un grupo de la oposición venezolana, representado por la exdiputada Dinorah Figuera, acordaron este jueves mantener hasta el próximo 12 de agosto un primer ciclo de diálogo, tras definir la metodología y las fases de trabajo y ratificar la agenda de temas que abordarán en las negociaciones.

Asimismo, las partes suscribieron los principios de respeto a la soberanía nacional, negociación de buena fe y búsqueda de beneficios para Venezuela, solución política, pacífica, democrática y constitucional, reconocimiento y respeto entre las partes, igualdad política y trato paritario en la mesa.

También acordaron el cumplimiento verificable de los compromisos, protección de los derechos humanos y políticos de "todas las fuerzas".