Sindicato pide condiciones en el diálogo entre oposición y chavismo para "democracia real"

En X, el SNTP planteó además el "fin de la vigilancia y de la revisión ilegal de dispositivos", lo que incluye el cese de la revisión de teléfonos, el "ciberpatrullaje y el uso de información privada para perseguir opiniones o armar expedientes políticos".

Asimismo, pidió el "cese de la estigmatización y de las represalias por razones editoriales" y el desbloqueo de medios, plataformas y herramientas digitales.

Entre las condiciones, también está la transparencia y acceso efectivo a la información pública, así como el acceso igualitario a medios y espacios de comunicación, y la restitución y sostenibilidad del ecosistema mediático.

Además, abogó por una reforma a las leyes e instituciones utilizadas para "restringir la expresión", por la transformación de los medios estatales en un servicio público plural y por la protección efectiva para periodistas y trabajadores de la prensa.

El inicio del nuevo diálogo está liderado entre Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada Delcy Rodríguez, y la exdiputada opositora Dinorah Figuera, quien defiende la continuidad del Parlamento elegido en 2015.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Figuera llegó el miércoles a Venezuela acompañada de una comisión de exdiputados del 2015, para continuar con las negociaciones, en las que no participan los líderes opositores María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia, aunque han manifestado que esperan que este acercamiento conduzca a unas elecciones presidenciales.

Por la delegación del Gobierno están la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán; el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante; y los diputados América Pérez, Génesis Garvett y Jorge Arreaza, además de Jorge Rodríguez, quien la preside.

Del otro lado de la mesa están Figuera y los también exdiputados opositores Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara.

Figuera dijo a medios nacionales, tras su llegada al país el miércoles, que el proceso tomará tiempo y que será "hasta diciembre de 2026" cuando se presentará "formalmente todo el producto" del trabajo.