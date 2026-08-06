Siria se postula como un nudo de conexión energética entre el Golfo Pérsico y Europa

"La historia y la geografía imponen que Siria sea el nodo más corto y más eficiente en los mapas del comercio mundial. Impulsamos llevar a cabo el proyecto ferroviario que conecta Siria, Turquía, Arabia Saudí y Jordania", dijo Shaibani en rueda de prensa junto a su homólogo turco, Hakan Fidan.

El ministro sirio explicó que ha hablado con Fidan sobre "la necesidad de acelerar la creación del comité de los Cuatro Mares", una iniciativa para impulsar las comunicaciones entre el Golfo Pérsico, el Mediterráneo, el mar Negro y el Caspio, que fue promovida por primera vez por Turquía en 2009.

Ese proyecto permitiría, según expertos y analistas, aumentar la soberanía energética de Europa al reducir su dependencia de Rusia y del Golfo Pérsico, y reforzar su influencia en el comercio global.

Aunque el desarrollo de esta visión, con nuevos oleoductos entre Irak, Siria y Turquía, podría reducir la importancia del estrecho de Ormuz, Shaibano subrayó que la estabilidad de los países árabes del Golfo "es un pilar fundamental de la seguridad regional" y condenó los ataques que han sufrido durante la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Fidan, por su parte, saludó la "posibilidad de un regreso a la negociación entre Estados Unidos e Irán".

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"Esperamos que se restablezca un alto el fuego y que el estrecho de Ormuz se reabra; continuaremos contribuyendo a estos esfuerzos", dijo el ministro turco.

Fidan describió "los ataques de Israel contra la soberanía e integridad territorial" como la mayor amenaza contra la estabilidad de Siria y pidió a la comunidad internacional "oponerse a la mentalidad de ocupante de Israel".

Shaibani también aseguró que Damasco continúa sus esfuerzos diplomáticos para detener los ataques israelíes en el sur de Siria, pero señaló como principal amenaza las "milicias armadas que operan al margen del Estado" en las fronteras del país, en una aparente alusión a Hizbulá, aliado de Irán, en Líbano.