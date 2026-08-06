Sismo de magnitud 5 sacude región peruana de Junín, tras el temblor que dejó cinco muertos

El movimiento telúrico se sintió a las 13:57 horas (18:57 GMT) con epicentro a diecinueve kilómetros al suroeste del distrito de Chupaca, en la provincia del mismo nombre, en Junín, y a una profundidad de nueve kilómetros.

Así mismo, el reporte oficial agregó que el sismo tuvo una intensidad de V en Chupaca, lo cual explica que los pobladores hayan salido a la calle a buscar refugio.

Algunos expertos comentaron -en redes sociales- que se trata de la décima quinta réplica del terremoto del pasado 18 de julio en Junín, que tuvo una magnitud 5.1, y que en esta ocasión se han reportado derrumbes en laderas inestables de la cordillera occidental del valle del Mantaro.

El sismo del pasado día 18, que tuvo una réplica de magnitud 3,7 y que se sintió tan solo diecisiete minutos después, afectó principalmente a los distritos de Chongos Bajo, San Juan de Iscos, Ahuac, Huancayo, Chupuro, Huayucachi, Viques y Huacrapuquio.

Las víctimas mortales se registraron en Chongos Bajo, donde se reportó el fallecimiento de tres hombres y dos mujeres, entre ellas dos adultos mayores y un joven de diecisiete años, según el reporte oficial de la Defensa Civil.

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El movimiento telúrico de hace veinte días también dejó 32 personas heridas, 398 damnificadas y 180 afectadas; además de 52 viviendas destruidas, 43 inhabitables, y 74 afectadas, según cifras oficiales.

Perú está ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce un 80 % de la actividad sísmica mundial, y el más reciente terremoto devastador en este país andino se produjo en 2007 en la sureña región Ica, con una magnitud de 7.9, y que dejó unas quinientas personas muertas y millonarias pérdidas materiales.