Tedros se reúne con Tshisekedi para reforzar la respuesta al ébola en la RD Congo

Tedros informó este jueves, en un mensaje publicado en la red social X, de una reunión "muy constructiva" con Tshisekedi sobre la necesidad de ampliar la respuesta para controlar la epidemia, causada por la cepa Bundibugyo.

"Acordamos la necesidad de adaptar la respuesta a la velocidad y trayectoria del brote, fortalecer la coordinación bajo el liderazgo del Gobierno de la RDC y garantizar que todos los socios trabajen juntos para implementar nuestra estrategia compartida", afirmó el jefe de la OMS.

La reunión se celebró el miércoles en Kinsasa, capital de la RDC, y estuvo presidida por Tshisekedi, según informó la Presidencia congoleña.

En el encuentro participaron también la primera ministra congoleña, Judith Suminwa, miembros del Gobierno implicados en la respuesta, el jefe de la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA), Jean Kaseya, y otros responsables sanitarios y humanitarios.

Tedros subrayó que la implicación de las comunidades debe situarse "en el centro" de la respuesta al brote.

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"Construir confianza y respetar las tradiciones locales, incluidas las relativas a entierros seguros y dignos, son esenciales para llegar a las comunidades afectadas y detener la transmisión", señaló.

Según la Presidencia congoleña, la nueva estrategia también busca "evitar que pacientes mueran en sus hogares en lugar de acudir a estructuras sanitarias".

Tedros añadió que se abordó la necesidad de proteger y apoyar a los trabajadores sanitarios y comunitarios en primera línea, entre otras cosas garantizando "equipos de protección individual adecuados y una remuneración por su trabajo".

La OMS y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África) reafirmaron al término de la reunión su apoyo técnico y operativo al Gobierno congoleño.

Esta es la segunda visita de Tedros a la RDC desde la declaración del brote, el pasado 15 de mayo.

El último boletín del Gobierno congoleño, con datos recopilados hasta el 4 de agosto, elevó a 1.801 el número de muertos y a 3.973 los casos confirmados de ébola.

La actual epidemia se convirtió el pasado viernes en el segundo brote con más contagios registrados de la historia y en el mayor en cuanto a infecciones en la RDC.

Uganda, adonde también se propagó la enfermedad, declaró el país "libre de ébola" el 28 de julio después de 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos considerados importados de la RDC, entre los que hubo dos fallecimientos.