Tribunal Constitucional chileno analizará impugnaciones a la polémica megarreforma de Kast

Los ministros del TC, que admitieron de forma unánime los recursos ingresados por un grupo de senadores y diputados, deberán analizar y fallar respecto a si el capítulo de invariabilidad tributaria y ciertas modificaciones a la normativa ambiental del país se ajustan o no a la Carta Fundamental, pronunciamiento para el que se fijó un plazo de siete días.

En el marco de dicha tramitación, el organismo recogerá posturas de la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados, además de programar audiencias públicas en las que organizaciones y personas interesadas puedan exponer sobre la materia.

Uno de los requerimientos de la oposición apunta a que la invariabilidad tributaria, aprobada en el Congreso para congelar impuestos a las grandes inversiones de empresas chilenas y extranjeras, entre 10 y 20 años, no se ajusta a la Constitución vigente, por lo que debe quedar suprimida y no puede convertirse en ley.

Los detractores de la medida sostienen que la invariabilidad tributaria limita la soberanía a futuros miembros del Congreso y Presidentes al impedirles modificar o crear normas tributarias; y quienes la respaldan afirman que es un mecanismo válido que entrega certeza jurídica a los inversionistas.

Otras normas impugnadas por la oposición están asociadas a la institucionalidad ambiental chilena, específicamente el artículo que establece compensaciones a privados con recursos fiscales en caso de recibir calificaciones ambientales adversas a sus proyectos.

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En la misma línea, se rechazan nuevas regulaciones que limitan medidas cautelares en causas ambientales.

A principios de esta semana, el Senado chileno aprobó el último artículo pendiente de la megarreforma presentada por el ultraconservador José Antonio Kast, por lo que solo resta discutir los vetos anunciados por el Ejecutivo a enmiendas que la oposición logró introducir al proyecto y las resoluciones pendientes del TC.

El núcleo del proyecto, aprobado íntegramente en el debate legislativo, es la reducción del impuesto a las empresas del 27 % al 23 %, pero también incluye la exención de IVA a la compra de vivienda, beneficios fiscales para la repatriación de capitales y el congelamiento tributario a grandes inversiones.

Kast describió la aprobación de la iniciativa como un "paso gigantesco" para Chile que "abre una nueva etapa", clave para reactivar la economía y elevar el crecimiento de Chile desde el 2,5 % del año pasado hasta el 3,5 % al final del mandato, así como reducir la tasa de desempleo al 6,5 % y equilibrar las cuentas fiscales.

El Gobierno aspira a que la reforma sea aprobada antes de septiembre para presentar sus primeros presupuestos a finales de año.