Trump acuerda pagar 1.220 millones por cancelar tres grandes proyectos eólicos en EE.UU.

RWE U.S. Offshore, división de la compañía alemana RWE, explicó este jueves en un comunicado que accedió a renunciar voluntariamente a las tres concesiones otorgadas anteriormente por el Ejecutivo estadounidense, ya que determinó que su desarrollo no es viable en un "futuro previsible".

Los contratos se desarrollaban frente a las costas de California, Nueva York y Luisiana.

El Departamento del Interior suspendió en diciembre pasado, con efecto inmediato, los contratos de arrendamiento para todos los proyectos eólicos marinos a gran escala en construcción en el país, argumentando "riesgos para la seguridad nacional".

La compañía, basada en Texas, dijo que había invertido más de mil millones de dólares en los contratos de arrendamiento para desarrollar a largo plazo capacidad eólica marina en aguas de EE.UU. en esos tres estados, por lo que el acuerdo de 1.220 millones compensa esos fondos.

"La empresa determinó que esta resolución (abandonar los contratos) es la que mejor sirve a los intereses de sus partes interesadas y le permite destinar recursos a proyectos energéticos que pueden avanzar con certeza", dijo la compañía,

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Se trata del quinto acuerdo de este tipo que el Gobierno Trump alcanza este año para detener el desarrollo de la energía eólica marina, según datos citados por The New York Times.

Incluyendo el acuerdo de este jueves, el Ejecutivo ha gastado hasta la fecha aproximadamente 3.900 millones de dólares para lograr que las empresas rescindan 12 contratos de arrendamiento para parques eólicos marinos, agregó el rotativo neoyorquino.

Trump ha criticado duramente durante décadas esta fuente de energía renovable, argumentando entre otras cosas que estropea el paisaje o afecta negativamente a los ecosistemas de las aves.

La revocación de los arriendos concedidos por el Gobierno de Joe Biden (2021-2025) dejó en el aire inversiones de miles de millones de dólares y el futuro de este tipo de energía en todo el país.