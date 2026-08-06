Trump dice que Fauci "tal vez debería ser procesado" por el Departamento de Justicia

Trump, que realizó estas declaraciones ante las preguntas de los periodistas en una comparecencia en el Despacho Oval, comparó la situación de Fauci con los casos de Peter Navarro y Steve Bannon, que fueron procesados por el Departamento de Justicia por desacato al Congreso al negarse a cumplir las citaciones del comité de la Cámara que investigaba el asalto al Capitolio del 6 de enero.

"Ya sabe que procesaron a Peter Navarro y a Steve Bannon, dos personas muy decentes, por algo que, en esencia, nunca antes había sido objeto de procesamiento; hay ciertos indicios claros de similitud, y fueron a la cárcel durante varios meses", aseguró a los medios.

Trump insistió en que "lo que él (Fauci) hizo es mucho más grave, francamente".

El Comité de Seguridad Nacional del Senado aprobó este jueves una resolución a favor de declarar en desacato a Fauci por negarse a responder sobre su gestión de la covid-19 en una audiencia en el Senado la semana pasada.

El senador republicano Rand Paul, enfrentado desde hace años a Fauci, promovió la votación después de que el exresponsable de salud se acogiera más de cien veces a la Quinta Enmienda para no declarar y evitara contestar a las preguntas de los legisladores.

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La decisión de este jueves abre la puerta a que el Departamento de Justicia se plantee si presenta cargos contra Fauci.

Paul anunció que enviará la recomendación del comité directamente al Departamento de Justicia, sin que el Pleno del Senado vote la decisión, por lo que será el vicepresidente de Estados Unidos JD Vance quien tendrá que aprobar esta medida en su condición de presidente del Senado.

Si finalmente el Departamento de Justicia presentara cargos contra Fauci comenzaría una intensa batalla legal ya que el exresponsable de salud recibió un indulto preventivo del expresidente Joe Biden (2021-2025)por todas sus acciones desde 2014 hasta enero de 2025.