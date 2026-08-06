Trump dice que tiene "algo en común" con Abdul El-Sayed, candidato demócrata al Senado

"Abdulrahman Mohamed El-Sayed quiere eliminar el filibusterismo y yo también. ¡Al menos tenemos algo en común!", escribió Trump en su red Truth Social.

El-Sayed compartió posteriormente esa publicación en su cuenta de X y respondió: "No podría haberlo dicho mejor", en alusión a la coincidencia entre ambos sobre esa norma parlamentaria.

El filibusterismo es un mecanismo del Senado de Estados Unidos que permite prolongar el debate sobre un proyecto de ley y que, en la práctica, obliga a reunir una mayoría de 60 votos para cerrar el debate y avanzar con la mayoría de las iniciativas legislativas.

Su eliminación ha sido defendida tanto por Trump como por algunos sectores del Partido Demócrata, aunque por motivos diferentes.

El-Sayed se convirtió esta semana en el candidato demócrata al Senado por Míchigan tras imponerse por un estrecho margen a la congresista Haley Stevens en unas primarias muy disputadas. Su victoria consolidó al ala progresista del partido en un estado considerado clave para las elecciones legislativas de noviembre.

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Durante la campaña, el médico de 41 años centró su discurso en el costo de la vida, el acceso a la atención médica y la influencia del dinero en la política, al tiempo que prometió enfrentarse a Trump si llega al Senado.

"Si quiere un senador que se plante frente a Donald Trump, aquí tiene la opción que busca", afirmó tras conocerse su victoria.

La elección de El-Sayed provocó una dura reacción del mandatario, quien lo calificó en Truth Social de "perdedor comunista" y lo acusó, sin aportar pruebas, de odiar a los judíos e Israel.

Trump respaldó al candidato republicano Mike Rogers, con quien El-Sayed se enfrentará en los comicios de noviembre por un escaño considerado clave para el equilibrio de fuerzas en el Senado.