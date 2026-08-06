Trump reconoce escasez de algunas armas pero dice que EE.UU. tiene munición suficiente

"Tenemos un suministro ilimitado, prácticamente ilimitado. En otros casos, la situación es un poco más ajustada", declaró a la prensa al ser preguntado por la solicitud de su Gobierno al Congreso de nuevos fondos para armamento.

El republicano aseguró que existen amplias reservas de armamento menos y señaló que los fabricantes estadounidenses están aumentando la producción de misiles de largo alcance Tomahawk y de proyectiles para los sistemas de defensa antiaérea Patriot.

"Tenemos ciertos tipos de municiones que puede que no sean tan precisas", dijo Trump, quien, no obstante, aseguró que Estados Unidos se encuentra en una "excelente posición".

Las declaraciones de Trump se producen después de que el diario The Washington Post informara el miércoles, citando a funcionarios presentes en una reunión celebrada el viernes, de que el mandatario habría expresado su frustración por no haber sido informado sobre una preocupante escasez de municiones en Oriente Medio, lo que habría provocado un desencuentro con su secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El episodio fue negado por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien estuvo presente en la reunión.

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Trump, además, escribió este jueves en su red Truth Social que Estados Unidos posee "enormes cantidades de municiones".