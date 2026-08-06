Ucrania y Rusia buscan paralizar sus respectivas economías con ataques aéreos

"Estamos entrando en una nueva fase de la guerra: la destrucción mutua de las economías. Tal escala de destrucción en la retaguardia no se ha visto desde los primeros inicios de la invasión", declaró en redes sociales Vsevolod Popereshniuk, cofundador del mayor servicio postal del país, Nova Poshta, cuyo centro de distribución fue atacado el miércoles con misiles balísticos.

Los negocios ucranianos todavía están evaluando los daños sufridos en la más reciente oleada de ataques, mientras que el Gobierno ha anunciado planes para ayudarlos con sus pérdidas.

"Las pérdidas directas alcanzan miles de millones de grivnas. No hemos calculado todavía la cifra exacta pero es muy, muy alta, la más alta de nuestra historia", dijo este jueves en televisión Vladislav Chechotkin, cofundador de Rozetka, el mayor servicio de venta online de Ucrania.

Aunque los negocios ucranianos están desde hace tiempo en el punto de mira de Rusia, han demostrado ser muy adaptables y, salvo en las zonas más cercanas al frente, no ha habido dificultades con el acceso a una gran variedad de bienes y servicios.

Sin embargo, la falta de interceptores para derribar los misiles balísticos rusos está volviendo la situación actual especialmente complicada.

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"La guerra de desgaste ha entrado en la siguiente fase", señaló en su canal de Telegram Serguí Bezkrestnov, asesor del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. "El enemigo está atacándolo todo: almacenes de venta al por menor, almacenes de alimentos, nodos logísticos, empresas, almacenes de materiales de construcción", agregó.

La dimensión de los ataques ha llevado al Gobierno ucraniano a buscar formas de remediar los daños, mientras los analistas advierten de posibles retrasos en entregas de mercancías y de una potencial subida de precios debido al incremento de los costes logísticos.

"Rusia está atacando sistemáticamente empresas que proporcionan mercancías a millones de ucranianos. Nuestra tarea es impedir perturbaciones del suministro de alimentos, medicinas y otros bienes esenciales, primariamente para las regiones del frente", dijo el primer ministro, Serguí Koretski, tras celebrar una reunión de emergencia el miércoles con representantes de grandes empresas.

Koretski anunció que se proporcionarán créditos urgentes a las empresas afectadas y que el Gobierno proporcionará una lista de almacenes adicionales para diversificar los mecanismos logísticos.

Los ataques aéreos reflejan la ausencia de progresos significativos en el frente y son parte de una guerra de desgaste, un intento de despojar al enemigo de recursos necesarios para librar el conflicto, dijo a EFE Oleksí Mélnik, analista de seguridad internacional del centro Razumkov en Kiev.

Los ataques de Ucrania también tienen el objetivo de socavar tanto la base financiera como el apoyo a la guerra de parte de los ciudadanos rusos ordinarios y de las élites, agregó el experto.

Los drones de largo alcance han añadido recientemente a Wildberries, el mayor servicio ruso de comercio online, a la lista de objetivos, que incluye también bases y plantas militares, así como la infraestructura petrolera rusa.

Una veintena de sus almacenes han sido atacados desde el pasado 18 de julio.

El medio opositor ruso Meduza informa de que la empresa ha estado vendiendo material militar o de doble uso para ser empleado específicamente en la invasión de Ucrania, lo que Kiev ha citado como una justificación de los ataques.

Sin embargo, los analistas ucranianos apuntan a que Wildberries puede haberse convertido en objetivo debido a su papel esencial en la economía rusa.

Wildberries y otras empresas similares "garantizan el desarrollo de la economía rusa a pesar de las sanciones y permiten a (Vladímir) Putin planificar años de guerra", argumentó en su canal el conocido analista Vitali Portnikov.

La esperanza de Ucrania es que, mientras se ha asegurado una financiación extranjera, que en gran medida mantiene a flote su defensa y su economía, Rusia carece de un colchón financiero externo de este tipo.

"Si no hay dinero, no habrá guerra", subrayó Portnikov, que señaló que los ataques ucranianos se incrementarán en un intento de debilitar la economía rusa lo suficiente para hacer la consigna realidad.