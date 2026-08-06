Uganda aprueba el envío de tropas para la misión internacional de la Junta de Paz en Gaza

La propuesta, llevada al pleno por el ministro de Defensa, Kiryowa Kiwanuka, fue introducida a última hora en el orden del día y salió adelante amparada en el marco constitucional que exige el aval legislativo previo para el despliegue internacional de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (UPDF).

La fuerza internacional, proyectada para contar con 20.000 efectivos bajo el mando del mayor general estadounidense Jasper Jeffers, está diseñada para desplegarse de forma gradual una vez que se complete la retirada por fases de las tropas israelíes y el proceso de desarme de Hamás en la Franja.

"Uganda cuenta con un ejército fuerte y con estructuras organizativas capaces que le han permitido apoyar con éxito operaciones de paz, notablemente la Misión de la Unión Africana en Somalia —ahora Misión de Apoyo y Estabilización de la Unión Africana en Somalia (AUSSOM)—, Sudán del Sur, la República Centroafricana y varias misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas", afirmó Kiwanuka durante la sesión parlamentaria.

El ministro destacó que el despliegue se alinea con la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con el acercamiento diplomático del presidente Trump al presidente ugandés, Yoweri Museveni.

"La participación de Uganda (...) ayudará a prevenir nuevos conflictos en la región, garantizará una oportunidad propicia para que las partes enfrentadas planifiquen el inicio de la paz y contribuirá a la eliminación de células terroristas que han aportado en gran medida al terrorismos internacional", cerró el funcionario.

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La iniciativa también provocó críticas del legislador opositor Hassan Kirumiram, quien advirtió sobre las complicaciones diplomáticas que la medida entraña para Uganda, dada su condición de Estado miembro de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI).

"Uganda es un miembro activo de la OCI. Enviar tropas a Gaza bajo una coalición ajena a esta estructura nos pone en una posición de conflicto directo con nuestros propios aliados internacionales. El Gobierno tiene que detallar aquí y ahora ante este Parlamento bajo qué mandos y con qué reglas de enfrentamiento se va a operar antes de mandar a nuestros soldados", demandó Kirumiram.

El ministro explicó que las reglas de enfrentamiento y la estructura de comando no se definirán unilateralmente en ese momento, sino que se establecerán formalmente a través de un Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, inglés) que se firmará con los socios internacionales de la misión.

Aunque aclaró que las tropas de la UPDF operarán bajo estrictas normas del Derecho Internacional Humanitario, con un mandato enfocado en la neutralidad absoluta, la protección de civiles y sin tomar partido en las disputas políticas del conflicto.

Se prevé que los militares ugandeses asuman tareas de protección civil, resguardo de corredores humanitarios y apoyo a la reconstrucción en Gaza.

Con esta resolución, Uganda oficializa su contribución militar a la que también han prometido aportar tropas países como Marruecos, Kosovo, Albania y Kazajistán, con el objetivo apoyar a una administración de transición para operar en áreas fuera del control militar israelí.