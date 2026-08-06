Un derrumbe en el centro de Cuba deja dos personas muertas y otra herida

Los reportes no precisaron la identidad de los fallecidos ni del sobreviviente al siniestro, víctimas de un desplome parcial ocurrido la víspera en una antigua escuela secundaria en el campo del municipio villaclareño de Remedios.

El derrumbe, que se registró alrededor de las 16:30 hora local (20:30 GMT), dejó a las tres personas atrapadas entre los escombros, de las cuales solo pudo recatarse a un hombre con vida, según la información de la cadena radial CMHW de Villa Clara.

Los equipos especializados mantuvieron comunicación con el afectado entre los escombros, lo que permitió avanzar en las acciones de asistencia y pasada la medianoche lograron extraerlo con vida.

Las fuerzas del Ministerio del Interior (Minint) de Cuba, el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja y unidades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) llevaron a cabo las labores de rescate, acompañados de los familiares de los afectados que permanecieron en el sitio del suceso.

El desplome de la estructura abandonada precisó de labores de rescate que se desarrollaron en un escenario calificado de “alta peligrosidad y complejidad”, dadas las características del inmueble colapsado, señaló el reporte de prensa.