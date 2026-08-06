Un fallo eléctrico provoca interrupciones en parte de la red ferroviaria de Inglaterra

"Un fallo en el suministro eléctrico en un centro de comunicaciones ha hecho que los trenes en el área metropolitana del Gran Mánchester, las Midlands (centro) y el noroeste de Inglaterra estén sufriendo interrupciones. Como resultado, los trenes serán cancelados, retrasados o modificados", dijo la gestora de las operadoras ferroviarias británicas, National Rail.

La compañía CrossCountry Trains precisó en redes sociales que el incidente fue debido a una "avería en el sistema de señales" de la estación de tren de Manchester Piccadilly, la principal de la ciudad, que se produjo alrededor de las 14.00 hora británica (13.00 GMT).

Se desconoce, en cambio, qué es lo que ha causado esta avería eléctrica o el alcance de su gravedad.

Se prevé que las interrupciones se prolonguen hasta el final del día y otras operadoras ferroviarias como Northern o TransPennine Express aconsejaron a sus clientes que eviten viajar hoy, ya que sus trenes "no pueden circular de forma segura".

Otro fallo eléctrico, también en la estación de Manchester Piccadilly, provocó una interrupción del servicio ferroviario el pasado abril.

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En esta última ocasión fue necesario un cierre prolongado de 12 horas de la línea férrea para realizar las reparaciones necesarias debido a la "compleja zona donde ocurrió el accidente, con más de 400 metros de vías dañadas", según indicó entonces un portavoz de National Rail.