Un hombre vivirá tres días en una valla de Los Ángeles para promocionar 'The Last House'

El cartel, instalado en el bulevar Sunset, una de las zonas más transitadas de Los Ángeles, alcanza los nueve metros de altura e incluye una estructura que recrea parte de una vivienda, donde un intérprete permanecerá entre el 6 y el 8 de agosto, según informó la plataforma en un comunicado.

El hombre "intentará mantener una sensación de normalidad durante largos periodos de tiempo mientras permanece 'atrapado' en su plató elevado y cerrado", dice el escrito, y podrá comunicarse con los transeúntes a través de una pizarra blanca.

La instalación hace alusión a la trama de la película que estrenará este viernes en la plataforma, y en las paredes del exterior de la casa tiene inscrito "¿Cuánto tiempo puedes sobrevivir?".

La película narra la historia de una familia de cuatro miembros que, de repente, quedan atrapados en su casa sin posibilidad de escapar.

El filme dirigido por el director de cine francés Louis Leterrier ('The Incredible Hulk'), llega tras la reciente nominación al Óscar de Moura por 'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho, y supone un nuevo proyecto internacional para el actor brasileño.

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Moura también estrenó este año 'The Last Day' en el Festival de Tribeca, una cinta inspirada en 'Mrs. Dalloway', la novela de Virginia Woolf.