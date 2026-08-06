Un incendio afecta al principal mercado de Santa Cruz, la región más poblada de Bolivia

El incendio se activó cerca de las 5.00 locales (9.00 GMT) en la Feria Barrio Lindo, en el este de la ciudad de Santa Cruz, donde se calcula que hay al menos unos 1.800 puestos fijos de venta, si bien la cifra varía, ya que dos veces por semana, el miércoles y sábado, se suman otros miles de vendedores ambulantes.

El fuego se habría originado en el bloque Acronal, donde se vende principalmente ropa y telas, pero luego se propagó a otros sectores, incluido el destinado a la venta de muebles.

Desde temprano están en el lugar bomberos de la Policía, de la Gobernación regional y grupos voluntarios que intentan sofocar las llamas, mientras que algunos comerciantes lograron rescatar algo de su mercadería y la sacaron a la calle.

"Hasta el momento no hemos recibido un reporte de una persona lesionada, pero estamos realizando el trabajo para controlar el incendio", dijo a los medios el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez.

El jefe policial explicó que el fuego se combate desde cuatro líneas, si bien expresó preocupación porque en algunos sectores del mercado hay algunos combustibles y diluyentes de pinturas.

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La Policía armó un cordón de seguridad en el perímetro de la feria, que será apoyado por militares, según anunció el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano.

"Vamos a tener un par de helicópteros sobrevolando, ayudando a combatir el incendio y también vamos a desplegar personal militar y Policía Militar para evitar que haya saqueos en la zona, porque ya tenemos denuncias en ese sentido", dijo Justiniano citado en una nota de prensa de su ministerio.

El ministro explicó que los helicópteros apoyarán en las tareas de reconocimiento y operaciones que desarrollan los equipos de emergencia en el lugar y que se mantiene una coordinación con otras instituciones estatales para fortalecer la respuesta frente a la emergencia.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado anunció en un comunicado de prensa que "inició de oficio la investigación correspondiente para establecer las causas y circunstancias de este lamentable hecho".

En el acto por los 201 años de independencia del país, el presidente Rodrigo Paz expresó su solidaridad con los comerciantes de Barrio Lindo y ratificó que el Ministerio de Defensa respaldará a la Alcaldía de Santa Cruz en las acciones necesarias para atender la emergencia.