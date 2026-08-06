Una mujer, acusada formalmente de apuñalar a 4 hombres en Covent Garden, centro de Londres

La mujer ha sido identificada como Stella Gollovena, acusada de cuatro delitos de lesiones con intención de causar daños corporales graves y de un delito de posesión de un arma ofensiva en un lugar público, precisó en un comunicado la Met, que ha decidido no tratar la agresión como un acto terrorista.

Gollovena, cuya nacionalidad no ha sido facilitada, permanece arrestada y deberá comparecer este jueves ante la Corte de Magistrados de Highbury (Londres), donde un juez le presentará formalmente los cargos.

El suceso ocurrió ayer miércoles sobre las 12:27 hora local (11:27 GMT) en la calle Endell de Covent Garden, donde cuatro hombres -de 34, 39, 42 y 56 años- resultaron heridos con arma blanca y trasladados luego a un centro médico cercano, si bien sus lesiones no revistieron gravedad y ya han recibido el alta médica, agregó la Met en su nota.

Las fuerzas del orden precisaron ayer que se trató de un incidente aislado que estuvo relacionado con un problema de salud mental de la agresora. En el momento en que era reducida en el suelo, ella no dejó de vapear, según las imágenes grabadas por un viandante.