Uruguay aguarda por un ciclón extratropical con vientos de más de 100 kilómetros por hora

Así lo indicó el Instituto Uruguayo de Meteorología en un comunicado en el que detalló que desde la mañana de este jueves "se prevé el ingreso de un frente frío desde el litoral oeste que provocará tormentas muy fuertes y puntualmente severas".

Estas afectarán principalmente el litoral oeste, el centro y el norte del país, aunque las condiciones se extenderán a todo el país.

Meteorología detalló también que los acumulados de lluvia más significativos oscilarán entre los 60 y 80 milímetros, cifra que podría ser superada de forma puntual.

En las zonas afectadas por tormentas también podrán registrarse caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

Mientras tanto, los departamentos (provincias) de Artigas, Colonia, Durazno, Flores, Florida, Río Negro, Salto, San José, Soriano y Tacuarembó se encuentran bajo alerta naranja por "tormentas muy fuertes y severas".

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"El área será afectada por tormentas muy fuertes y/o severas. Podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica", explicó Meteorología.

Por otra parte, en horas de la mañana, Montevideo se encuentra nuboso y cubierto. Por la tarde y en la noche se espera que esté cubierto, con precipitaciones y tormentas, ventoso y con la temperatura en descenso.