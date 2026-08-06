Veterano ruso sobrevive a un rayo que le alcanzó cuando fue a pelear contra oso en Siberia

"Cuando escuché la historia, no la creí hasta que hablé con el héroe personalmente. Pero es completamente cierta", afirmó en redes sociales Dmitri Jubézov, ministro de Sanidad de la región siberiana, quien visitó en el hospital al hombre, un veterano de guerra.

El ministro explicó que el hombre, de vacaciones en Altái, región al este de los Urales y conocida por sus boscosos y montañosos paisajes, se percató que un oso le perseguía mientras cabalgaba a lomos de un caballo.

"Rápidamente se acercó a un árbol para atar al caballo y enfrentarse a la bestia. Pero justo cuando se aproximaba al árbol, un rayo cayó sobre él. La descarga eléctrica impactó en el árbol, el caballo y él", relató Jubézov.

El árbol se partió y el caballo, muerto, cayó sobre la pierna del hombre, quien presenta también cicatrices en el cuello y la nuca por culpa del rayo.

"Su gorro y el cuello de su chaqueta se incendiaron. Dijo que quedó paralizado y que solo podía mover un brazo", con el que consiguió apartar al caballo y gatear más de un kilómetro, donde le avistaron y lograron llevarle al hospital, afirmó el ministro.

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Además, el veterano de guerra pudo recargar un rifle que llevaba para ahuyentar al oso, que seguía al acecho.

"Su historia es simplemente increíble. Un hombre increíblemente fuerte", añadió incrédulo Jubézov.