Vicepresidente boliviano pide no permitir que el "crimen organizado se apropie" del país

El vicepresidente, que también preside la Asamblea Legislativa, se refirió al tema en su discurso en la sesión de honor del Parlamento por los 201 años de la independencia del país, realizada en la Casa de la Libertad en Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del Órgano Judicial.

Lara, declarado opositor al Gobierno de Rodrigo Paz, dijo que "cuando el crimen organizado avanza, es porque el Estado está fallando" y porque "quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad, no están a la altura".

"No podemos permitir que el crimen organizado se apropie de nuestra Bolivia", demandó el vicepresidente.

Además, sostuvo que la inseguridad "se ha desbordado" y que en Santa Cruz (este) "se pierden vidas en las calles" y "se mata a sangre fría".

Lara se refirió al crimen organizado un día después de registrarse el asesinato de un ciudadano extranjero y la fuga de dos reclusos brasileños de la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz.

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En el fin de semana otro ciudadano brasileño también fue asesinado a tiros en el municipio de San Ignacio de Velasco, en Santa Cruz, y la Policía presume que fue un ajuste de cuentas.

A estos hechos se suma el asesinato de cuatro personas por parte de un grupo de sicarios que el 29 de julio ingresaron a una hacienda en la población de San Matías, fronteriza con Brasil.

Un día después, personas armadas emboscaron a agentes de inteligencia que se dirigían a San Matías a investigar el suceso en la hacienda. Uno de los policías fue acribillado y los atacantes se llevaron su cuerpo para después abandonarlo en una pista clandestina.

El Gobierno de Paz aseguró que los sucesos en San Matías están vinculados con las organizaciones criminales brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV) que sostienen una disputa por las rutas del narcotráfico en la frontera de Bolivia con Brasil.

Lara también sostuvo que "no se puede gobernar mintiendo", ni se puede "prometer y luego no cumplir" con la población boliviana.

Indicó que a la inseguridad en el país, se suma a la corrupción "que le sigue robando el futuro al pueblo".

"Desde la Casa de la Libertad, hacemos un llamado al presidente para que diga la verdad", añadió.

Paz y Lara tienen una relación tensa desde su triunfo en la segunda vuelta presidencial en octubre pasado, ya que el vicepresidente considera que lo marginaron del Gobierno, al que ha criticado constantemente, al punto de declararse en "oposición constructiva" en diciembre, apenas un mes después de la ceremonia de investidura.