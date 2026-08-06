Vicepresidente electo de Colombia se reúne en Cali con delegado del Gobierno portugués

Según Restrepo, el encuentro sirvió para explorar una agenda de cooperación bilateral centrada en educación, cultura, digitalización del Estado y un mecanismo de "migración laboral" que permitiría facilitar oportunidades de empleo para jóvenes colombianos en Portugal.

En la reunión también estuvieron presentes el canciller designado de Colombia, Omar Bula Escobar, y la embajadora de Portugal, Catarina Arruda.

"Portugal y Colombia son naciones que compartimos valores en común: democracia, buen gobierno y libertades", escribió el vicepresidente electo en su cuenta de X, al señalar que la delegación lusa llegó a Colombia para asistir a la ceremonia de posesión presidencial prevista para este viernes en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca.

Restrepo agregó que durante la reunión también abordaron proyectos de infraestructura y desarrollo en los que, aseguró, existe interés de empresarios portugueses, entre ellos iniciativas relacionadas con energía, parques eólicos, un tren de cercanías y acueductos.

El vicepresidente electo destacó además la presencia en Colombia de empresas portuguesas como la cadena de supermercados Ara, de la que afirmó ha invertido cerca de 1.000 millones de euros (unos 1.151 millones de dólares) y generado más de 14.000 empleos, al tiempo que aseguró que la compañía proyecta ampliar sus inversiones en el país.

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La reunión hace parte de los encuentros diplomáticos previos al inicio del Gobierno de De la Espriella, cuya investidura contará con la asistencia del rey Felipe VI, de España, y los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Laura Fernández; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast, y Honduras, Nasry Asfura.

El Salvador estará representado por el vicepresidente, Félix Ulloa, quien fue el primer invitado en llegar a Cali el miércoles y fue recibido por el alcalde de Cali, Alejandro Eder y por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

La delegada de Guatemala será la vicepresidenta Karin Herrera y también estarán el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas, en representación del Reino de los Países Bajos; los cancilleres de Brasil, Mauro Vieira, y de Israel, Gideon Sa'ar, y una amplia delegación de Estados Unidos encabezada por el fiscal general interino, Todd Blanche.