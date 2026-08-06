Vicepresidente electo de Colombia se reúne en Cali con una delegación de Corea del Sur

Según Restrepo, el encuentro sirvió para "fortalecer los lazos internacionales e impulsar la reactivación económica", y aseguró que ambos países serán aliados estratégicos "para que Colombia avance hacia una nación líder en innovación, productividad y desarrollo tecnológico".

La delegación está encabezada por el legislador del oficialista Partido Democrático y vicepresidente de la Asociación de Amistad Parlamentaria Corea-Colombia, Yoon Jun-byeong, y por Lee Hae-min, del Partido de Reconstrucción.

Colombia y Corea del Sur mantienen una estrecha relación diplomática, marcada por el apoyo que el país andino brindó a Seúl durante la Guerra de Corea (1950-1953), cuando fue el único país latinoamericano en enviar tropas y fragatas de combate.

La reunión hace parte de los encuentros bilaterales previos a la investidura de De la Espriella, para la que ya llegaron el presidente de Honduras, Nasry Asfura; los vicepresidentes Félix Ulloa (El Salvador) y Karin Herrera (Guatemala), y el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas.

Al acto, que se celebrará este viernes en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, también acudirán el rey Felipe VI, de España; los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Laura Fernández; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader, y Chile, José Antonio Kast.