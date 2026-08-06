Visita oficial de Milei a Ecuador transcurre sin acceso a periodistas

Milei llegó este jueves a Quito para reunirse con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, firmar acuerdos bilaterales y mantener un encuentro con representantes del sector automotriz, pero a la prensa se le privó de acceder a ella, sin que siquiera hubiese una declaración conjunta por parte de los jefes de Estado a los medios de comunicación.

La información de la visita de Milei se limitó a los datos proporcionados por las presidencias de ambos países.

Al inicio del día, la Presidencia de Ecuador advirtió que las actividades del gobernante argentino serían cubiertas únicamente por los equipos de comunicación de ambos países, debido a "una agenda muy apretada" por parte del dignatario visitante.

Debido a esto, los medios nacionales e internacionales quedaron impedidos de acreditarse para cubrir la visita oficial del mandatario argentino.

La visita de Milei a Ecuador comenzó con una ofrenda floral en la Plaza de la Independencia, frente al Palacio de Carondelet, sede de la Presidencia y del Ejecutivo ecuatoriano.

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Posteriormente mantuvo una reunión con el presidente Noboa, con quien firmó una serie de acuerdos bilaterales en cuestiones de extradición, ciberseguridad, el sector automotriz y servicios aéreos, entre otros.

De acuerdo con una agenda del mandatario argentino difundida desde su oficina, esta tarde Milei tenía previsto mantener una reunión con representantes del sector automotriz, y el canciller argentino, Pablo Quirno, participaría de la apertura de un foro económico en el hotel Swissôtel.

La situación fue similar la semana pasada en Lima, a donde Milei acudió para asistir a la investidura de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori.

El jefe de Estado argentino llegó en la madrugada previa a la ceremonia de toma de mando, sin presencia de periodistas como el resto de líderes que también arribaron a la capital peruana, y después del acto oficial fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad San Martín de Porres (USMP), en una actividad también privada en la que no dejaron ingresar a la prensa.

Milei partirá luego junto a su comitiva rumbo a la ciudad de Cali para asistir el viernes a la investidura del presidente electo de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, una ceremonia a la que también acudirá Noboa.