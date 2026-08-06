Vivas pide en comisión de Interior de la Eurocámara el "blindaje" de la frontera de Ceuta

"Nuestra población se siente triste, impotente, inquieta, temerosa y preocupada. Y tiene motivos, porque es inevitable preguntarse si esto no se producirá en otro momento, y ese será el definitivo para la caída al abismo", dijo Vivas en su intervención ante la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, que se reunió hoy para tratar la situación en Ceuta.

Al encuentro, en el que también participó el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, habían sido invitados asimismo los ministros españoles de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que finalmente no participaron.

El mandatario ceutí comenzó su intervención en la comisión, que mantuvo el encuentro de forma extraordinaria a petición del Partido Popular y por videoconferencia, recordando que, según el diccionario de la Real Academia Española, "por invasión debe entenderse en su segunda acepción la ocupación anómala o irregular de un determinado lugar".

"Eso es justo lo que ocurrió durante los días 30 y 31 del pasado mes de julio, cuando unas 80.000 personas, el equivalente a toda la población de Ceuta, irrumpieron en nuestra ciudad", relató, pese a que las cifras oficiales del Gobierno de España ascienden a 75.000.

A este respecto, añadió que lo ocurrido "no es una crisis migratoria al uso" sino que se trata de un episodio a través del cual se "ha puesto en jaque" la integridad de "Ceuta, la de España, la de Europa".

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Vivas sostuvo que el próximo 15 de agosto, fecha que circula en las redes sociales sobre otra posible llegada masiva de migrantes, es "la prueba palmaria de que Ceuta vive angustiada", y manifestó que no saben "si se volverá a repetir porque lo que ha quedado en evidencia es que la frontera es absolutamente vulnerable".

Vivas expuso que la mayoría de migrantes que ingresaron en territorio español la semana pasada ya han regresado por su propio pie a Marruecos, aunque aseveró que la ciudad "no ha vuelto a la normalidad" ya que "todavía permanecen en ella entre 3.000 y 5.000 personas".

En este sentido, señaló que, actualmente, la capacidad de los centros de menores excede un 2.600 % la habitual, por lo que "los centros de acogida de migrantes, adultos y menores se encuentran en situación de colapso, con lo que la avalancha ha derivado en una emergencia humanitaria de enorme envergadura".

Por ello, reclamó "la inmediata expulsión por la frontera del Tarajal de los marroquíes que han entrado de manera irregular", así como "la articulación de una respuesta estructural a la singular y crónica presión migratoria que sufre Ceuta por su condición de frontera terrestre de Europa en África".

También pidió "el blindaje de la seguridad de Ceuta" y de la frontera a través "de una mayor dotación de medios personales y materiales, como de la realización de obras de infraestructuras" y "la habilitación de los recursos necesarios" para resolver "el acuciante problema del colapso de los centros de acogida de migrantes".

Por último, solicitó "el respaldo inequívoco de las instituciones europeas" junto con la "implicación y presencia" en la ciudad de las agencias de fronteras (Frontex), policial (Europol) y de Asilo de la UE, así como "un plan que tenga por objeto paliar el impacto de la crisis en el tejido productivo local" y "recuperar la confianza en el futuro de la ciudad".