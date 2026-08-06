Wall Street abre mixto, casi plano, a la espera del acuerdo entre EEUU e Irán sobre Ormuz

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba 54 puntos, hasta 54.403; el selectivo S&P 500 ganaba un 0,04 %, hasta los 7.726 enteros, y el tecnológico Nasdaq perdía un 0,06 %, hasta las 26.347 unidades.

Los inversores llevan casi toda la semana esperando noticias del posible acuerdo entre Washington y Teherán, después de que lo avanzara el martes el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent.

Irán, que anunció ayer un acuerdo con Omán para abrir una nueva ruta en el estrecho, aseguró haber recibido mensajes de Washington en los que expresa su disposición a volver a cumplir los compromisos asumidos en el memorando de entendimiento firmado en junio.

Sin embargo, el viceministro apuntó que Teherán no ha decidido si retomará las negociaciones y continúa analizando los mensajes de EE.UU. en busca de garantías.

A la apertura del mercado, el petróleo intermedio de Texas sumaba un 1,36 %, hasta 76,24 dólares el barril.

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En el plano corporativo, la presentación de nuevos resultados trimestrales provocó ventas en el sector tecnológico.

Las acciones de SanDisk y Western Digital, compañías especializadas en dispositivos para almacenamiento de datos, perdían un 8,16 y un 15,72 %, respectivamente, tras no convencer a los inversores con sus cuentas.

Ambas compañías mostraron un fuerte crecimiento pero no convencieron a los inversores.

Los títulos de Warner Bros Discovery crecían un 1,77 % pese a que la redujo su beneficio un 7 % en el primer semestre, según los resultados divulgados antes de la apertura del mercado.

Por su parte, SpaceX ganaba un 0,85 % tras acumular pérdidas por la preocupación de los inversores ante el gasto en inteligencia artificial (IA) reflejado en sus cuentas.

En otros mercados, el oro se revalorizaba un 0,49 %, hasta los 4.326 dólares la onza; la plata se devaluaba un 0,68 %, hasta 61,88 dólares la onza; y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años ganaba 2,4 puntos básicos, hasta el 4,641 %.