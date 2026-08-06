Wall Street cierra en rojo y el Dow Jones baja un 0,85 %, pendiente de Oriente Medio

Al toque de campana, el Dow rompió una buena racha que duraba cinco sesiones y se situó en 53.885 puntos; el S&P 500 cedió un 0,18 %, hasta 7.709 enteros; y el tecnológico Nasdaq recortó un leve 0,06 %, hasta 26.348 unidades.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, sugirió a principios de semana que Washington y Teherán cerrarían un acuerdo ayer u hoy, así que los mercados han operado con cautela después de varios días al alza relacionados con la temporada de resultados trimestrales.

Mientras tanto, Irán anunció ayer un acuerdo con Omán para abrir una nueva ruta en el estrecho de Ormuz y aseguró haber recibido mensajes de EE.UU. en los que expresa disposición a volver a cumplir los compromisos asumidos en el memorando de entendimiento firmado en junio.

El petróleo de Texas cerró con una subida del 2,75 %, hasta 77,29 dólares el barril, lo que generó aversión al riesgo y ventas de acciones.

Por sectores, predominaron las pérdidas, encabezadas por las empresas industriales (-0,8 %), pero terminaron en verde las de energía (1,6 %), de salud (0,15 %) y tecnológicas (0,1 %).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre las 'Big Tech', avanzaron Apple (0,45 %) y Microsoft (2,5 %).

También, destacó la caída de dos tecnológicas con un crecimiento explosivo derivado del auge de la inteligencia artificial (IA), tras presentar unos resultados peores de lo esperado: SanDisk (-6,8 %) y Western Digital (-13 %).

Warner Bros Discovery subió un 1,7 % tras reportar un aumento de ingresos del segmento de 'streaming' y expresar optimismo por la fusión con Paramount Skydance, paralizada en tribunales.

Mientras, SpaceX se disparó un 6,1 % al cumplirse hoy el vencimiento del periodo de restricción para la venta de acciones por parte de directivos y primeros accionistas tras su salida a bolsa en junio.

En otros mercados, el oro subía a 4.307 dólares la onza, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años repuntaba al 4,664 %, el euro se cambiaba a 1,1521 dólares y el bitcóin bajaba a 64.460 dólares.