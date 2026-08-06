Warner reduce su beneficio un 7 % en el semestre con la fusión con Paramount pendiente

La compañía informó este jueves de que obtuvo unos ingresos de 17.180 millones de dólares entre enero y junio, un 8 % menos que en el mismo periodo del año anterior, aunque el crecimiento de su negocio de 'streaming' compensó parcialmente la debilidad de los estudios cinematográficos y de la publicidad.

Solo en el segundo trimestre, WBD registró un beneficio neto de 149 millones de dólare frente a los 1.580 millones del mismo periodo de 2025, afirmó en un comunicado. La compañía atribuyó ese descenso a ajustes contables sobre activos intangibles relacionados con la operación de Paramount y a costes de reestructuración.

Los ingresos trimestrales descendieron un 11 %, hasta 8.720 millones de dólares, por debajo de los 9.290 millones que esperaba el mercado, debido principalmente al flojo rendimiento de su división de estudios y a la caída de la publicidad.

La facturación de la división de estudios cayó en el segundo trimestre un 39 %, ya que estrenos como 'Mortal Kombat II' y 'Supergirl' no lograron repetir el éxito comercial del año pasado de 'A Minecraft Movie' y 'Sinners'.

La empresa señaló que confía en una recuperación en la segunda mitad del ejercicio con el estreno de películas como 'Digger' y 'Dune: Part Three'.

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También influyó negativamente la pérdida de los derechos de retransmisión de la NBA, que provocó un descenso del 22 % en los ingresos publicitarios y una caída del 17 % en la división de cadenas de televisión.

No obstante, la ausencia de los costes asociados a esos derechos deportivos permitió reducir un 23 % los gastos operativos de esa unidad.

El negocio de 'streaming' volvió a ser el principal motor de crecimiento. Sus ingresos aumentaron un 10 % en el trimestre, hasta superar los 3.000 millones de dólares, impulsados por la expansión internacional de HBO Max y por el éxito de series como 'The Pitt', 'Euphoria' y 'House of the Dragon'.

La compañía también informó de que la publicidad en su plataforma de 'streaming' aumentó un 9 %, gracias al crecimiento de los abonados de los planes con anuncios, aunque la ausencia de partidos de la NBA restó 16 puntos porcentuales al crecimiento de ese segmento.

En su carta a los accionistas, el consejero delegado de Warner, David Zaslav, aseguró que la empresa sigue centrada en "expandir HBO Max, reforzar su catálogo de contenidos y mejorar la rentabilidad del negocio de transmisión en línea", que considera una de las principales fortalezas del grupo.

Los resultados se conocen mientras continúa el proceso para la adquisición de Warner Bros. Discovery por Paramount. Esta semana, la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) del Reino Unido concluyó que la operación no plantea problemas para la competencia y dio su aprobación.

Sin embargo, la transacción sigue suspendida en Estados Unidos después de que California y otros once estados presentaran una demanda para bloquearla por motivos antimonopolio. El juicio está previsto para marzo de 2027.

El consejero delegado de Paramount, David Ellison, ha reiterado que, si la operación prospera, su intención es integrar HBO Max y Paramount+ en una única plataforma de 'streaming', que rondaría los 200 millones de suscriptores.

La empresa divulgó los resultados antes de la apertura de Wall Street, donde perdía un 0,5 % en las operaciones previas al toque de campana del parqué.