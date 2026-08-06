Zendaya y Tom Holland celebran su boda en un hotel inglés cercano a la casa natal de él

No existen todavía fotos del evento porque el diario The Sun revela que todos los invitados se vieron obligados a dejar sus teléfonos durante la celebración para que no se filtraran imágenes.

Holland, de 30 años, y Zendaya, de 29, se casaron formalmente hace al menos dos meses según reveló el actor en una entrevista, pero la celebración pública, que han mantenido en secreto, no se hizo hasta hoy.

Según The Sun, el alquiler del hotel donde ha tenido lugar la ceremonia ha costado medio millón de libras (580.000 euros), al tratarse de una lujosa propiedad de casi 150 hectáreas y 56 habitaciones que en el pasado ha tenido huéspedes ilustres como Winston Churchill.

Los dos actores se conocieron en 2016 durante el rodaje de 'Spiderman: Homecoming' y se comprometieron en 2024, pero desde entonces han mantenido en secreto sus planes de boda.

Han vuelto a coincidir en el último fenómeno cinematográfico del año, 'La odisea' de Christopher Nolan, convirtiéndose en una de las parejas más glamurosas de Hollywood.