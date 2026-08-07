Abelardo de la Espriella recibe al rey Felipe VI en Cali antes de su investidura en Cali

El encuentro tuvo lugar en el Centro Cultural de Cali, sede de la Secretaría de Cultura de la ciudad, ubicada en el centro histórico, donde el monarca sostuvo una reunión con De la Espriella antes de desplazarse a la Arena USC, auditorio de la Universidad Santiago de Cali, para asistir a la ceremonia de posesión presidencial que comenzará a las 15.00 hora local (20.00 GMT).

En la reunión bilateral estuvieron presentes también el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, quien acompaña al rey en su viaje a Cali; el embajador de España en Bogotá. Santiago Jiménez; la próxima primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, y diplomáticos de los dos países.

Felipe VI llegó esta mañana a Cali para asistir a la toma de posesión de De la Espriella, una función institucional que desempeña en las ceremonias de investidura de los presidentes iberoamericanos desde 1996, cuando todavía era príncipe de Asturias.

A su llegada al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, pasadas las 7.00 hora local (12.00 GMT), el rey fue recibido por la canciller saliente de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, y por el embajador Jiménez, además de otras autoridades colombianas.

Tras los saludos protocolarios, Felipe VI recibió honores militares de un destacamento de cadetes de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, la academia de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

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Esta es la sexta ocasión en la que Felipe VI asiste a una toma de posesión presidencial en Colombia, después de las de Gustavo Petro (2022), Juan Manuel Santos (2010), Álvaro Uribe (2002 y 2006) y Andrés Pastrana (1998), aunque en las tres últimas todavía como príncipe de Asturias.

A la segunda investidura de Santos, en 2014, acudió el rey emérito Juan Carlos I.

Tras la ceremonia de esta tarde, Felipe VI regresará a España.

A la investidura de De la Espriella también asistirán hoy los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Laura Fernández; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast, y Honduras, Nasry Asfura, entre otras autoridades internacionales.