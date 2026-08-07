Acuerdo nuclear con EEUU abre puertas a Paraguay para incorporar pequeños reactores

"El marco que acabamos de firmar tiene contemplado justamente el compartir otra vez mejores prácticas, información sobre la tecnología, todos los requisitos de seguridad, protección y no proliferación para que Paraguay pueda evaluar la posibilidad de utilizar reactores pequeños, incorporarlos en su red eléctrica en el país, para asegurar el suministro de electricidad en el futuro", explicó el diplomático en una entrevista con la radio Monumental.

Alter se refirió así al memorando de entendimiento sobre cooperación estratégica en materia nuclear civil que firmaron el martes en Washington el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el canciller paraguayo, Rubén Ramírez.

Según el diplomático, el instrumento busca "acompañar" a Paraguay para que en el futuro pueda tomar "decisiones informadas" sobre un eventual uso de la "energía civil, pacífica, nuclear como parte de su futuro energético".

En abril pasado, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) suscribieron, de forma telemática, un convenio de cooperación no vinculante para la aplicación de la tecnología de Reactores Modulares Pequeños (SMR, en inglés), con vista a su posible uso a largo plazo en este país, según informó la entidad oficial.

Por otro lado, Alter señaló que ambos países rubricaron en febrero pasado otro memorando de entendimiento para la cooperación en materia de minerales críticos.

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En ese sentido, destacó que Paraguay tiene "depósitos muy importantes" de uranio, un elemento químico clave para generar energía nuclear, pero también otros minerales como titanio y litio.

El representante diplomático señaló que la empresa estadounidense Uranium Energy Corp ha invertido en Paraguay cerca de un millón de dólares para la exploración de titanio y busca trabajar en el futuro en proyectos relacionados con el uranio.

El 4 de febrero pasado, Estados Unidos propuso la formación de un bloque de socios comerciales con países aliados, entre ellos Paraguay, para fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos y como parte de su plan para reducir el monopolio de China en esta materia.

Ambos países firmaron, en diciembre del año pasado, el Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas (SOFA, en inglés), que fija las pautas para una cooperación amplia en materia de seguridad y concede, entre otros, a los militares estadounidenses exenciones e inmunidades similares a las otorgadas al personal de las misiones diplomáticas.