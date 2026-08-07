Al menos tres soldados muertos en norte del Yemen en nueva ofensiva con drones de hutíes

Otros cuatro militares resultaron heridos cuando los insurgentes, que controlan gran parte del noroeste del país árabe, lanzaron una andanada de aviones no tripulados contra posiciones de las fuerzas regulares en el distrito de Harib, en la misma provincia, informó la televisión estatal Yemen TV.

La cadena afirmó que el Ejército también derribó "varios drones" lanzados por los hutíes contra la ciudad de Marib, la capital provincial y último bastión del Gobierno en el norte del país, que alberga a cientos de miles de desplazados internos desde el estallido de la guerra del Yemen en 2014.

Asimismo, indicó que los rebeldes, respaldados por Irán, atacaron esta ciudad densamente poblada con misiles y drones, aunque no especificó si hubo víctimas civiles o daños materiales, mientras que los rebeldes todavía no se han pronunciado sobre el ataque.

Esta ofensiva de los hutíes se produce en medio de una nueva escalada de violencia en Marib, la principal provincia productora de petróleo y gas del país, y después de que los insurgentes lanzaran ayer uno de los ataques más mortíferos contra las tropas regulares desde la tregua mediada por la ONU en 2022.

El Gobierno yemení afirmó el jueves que 17 soldados murieron en ataques con misiles balísticos y drones contra posiciones militares en Marib y Hadramut, aunque fuentes de seguridad afirmaron a EFE que la cifra ascendía a al menos 35.

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Tras estos ataques, el Ejecutivo yemení ordenó la interrupción de los servicios de telecomunicaciones e internet en Marib para impedir que los hutíes interfirieran en las comunicaciones militares y los movimientos de tropas, según confirmaron a EFE fuentes de seguridad del Ejército del país.

La intensificación de los combates en el Yemen tiene lugar después de que los hutíes impusieran un bloqueo marítimo el 20 de julio a Arabia Saudí, país que interviene en la guerra desde 2015 al frente de una coalición militar en apoyo al Gobierno internacionalmente reconocido.