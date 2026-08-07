Albares dice que "no hay ningún motivo" para que Italia mantenga control de fronteras

"No hay ningún motivo para introducir estas medidas. La situación en Ceuta y Melilla está de manera muy amplia canalizada y reconducida. La mayor parte de las personas que entraron irregularmente a Ceuta han sido ya devueltas", afirmó Albares, quien acompaña al rey Felipe VI en Cali donde asistirán a la investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

Albares destacó además que ninguna de las personas que cruzó a España desde Marruecos "ha alcanzado la península" y recordó que "tanto Ceuta como Melilla tienen un régimen Schengen extraordinariamente particular que hace que sea imposible a alguien" que esté allí "alcanzar el continente europeo sin cruzar un control policial".

El ministro confirmó también la solicitud hecha por el Gobierno español al italiano para que rectifique y ponga fin a los controles fronterizos, y señaló que su país adoptará medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos.

El Gobierno español salió así al paso de la decisión de Italia de reintroducir el pasado 1 de agosto controles en frontera con España tras la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, ciudad española en el norte de África, procedentes de Marruecos.

"Invitamos al Gobierno italiano a que rectifique de aquí al próximo domingo. Además, estamos hablando de un país cuyos ciudadanos son amigos de España", señaló Albares, quien pidió al Gobierno italiano acoger a los ciudadanos españoles como lo hace su país con los italianos.

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Albares señaló que España quiere resolver este problema por la "vía diplomática" y afirmó que llevan "muchos días trasladándole mensajes al Gobierno italiano de que esta medida no tiene sentido" en relación a "cualquier vicisitud que pueda darse en Ceuta y Melilla".

"Queremos que esto se resuelva de manera diplomática y amistosa, con la misma amistad que el Gobierno de España profesa al pueblo italiano", recalcó.

El ministro de Exteriores señaló que la decisión de Italia no tiene sentido en una "visión de unidad europea" que, considera, necesitan ahora los países del bloque comunitario.

"Estoy viendo imágenes en estos momentos en aeropuertos italianos de los españoles y españolas que son injustificadas e indignas y no podemos tolerarlas", concluyó.