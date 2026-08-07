Albares manifiesta la voluntad de España de trabajar con el nuevo Gobierno de Colombia

"Nos disponemos a trabajar con el nuevo Gobierno, con ese espíritu de amistad y de fraternidad, también de la fraternidad iberoamericana", expresó Albares, quien acompaña al rey Felipe VI en Cali, donde asistirán a la investidura hoy de De la Espriella, quien sucederá al saliente Gustavo Petro, que tuvo bastante cercanía con el Ejecutivo socialista del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El viaje de Felipe VI y de Albares es, en opinión del ministro, "un signo de amistad y de fraternidad, como no puede ser de otra manera, entre dos pueblos hermanos como son el pueblo español y el pueblo colombiano".

Los dos países mantienen una estrecha relación política, económica y comercial, en la que destaca un elevado volumen de inversión española en Colombia y la presencia de más de 1.100 empresas españolas en el país en áreas tan diversas como la banca, las telecomunicaciones, el turismo, la energía y las infraestructuras, entre otros sectores.

Entre 2021 y 2025, España fue el segundo mayor emisor de inversión extranjera directa hacia Colombia, con un acumulado de 11.651 millones de dólares, según la agencia oficial ProColombia.

"Para España, todos los países de América Latina son igualmente importantes porque son países y pueblos hermanos, independientemente del color de su gobierno, del tamaño del país, de sus riquezas naturales, de la presencia de empresas o no, y ese es el espíritu con el que nos disponemos a trabajar con ellos", añadió el ministro Albares.