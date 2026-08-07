Albares se reúne con ministros de exteriores latinoamérica para impulsar cumbre de Madrid

Albares, que ha asistido este viernes a la toma de posesión del nuevo presidente de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella, acompañando al rey de España, se ha reunido con Omar Bula, a quien ha trasladado su felicitación por el nombramiento, se indica en un comunicado de Exteriores remitido a EFE.

También ha mantenido encuentros con sus homólogos de Bolivia, Chile y Perú con quien ha abordado las relaciones bilaterales y ha avanzado en la preparación de la próxima Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid.

Asimismo, se informa en el comunicado, Albares ha hablado por teléfono con el ministro de Relaciones y Comercio Exterior de la República Bolivariana de Venezuela, Félix Plasencia para también felicitarle por su nombramiento y trasladarle "la disposición de España de acompañar al pueblo venezolano en la respuesta humanitaria como consecuencia de los terremotos".

Albares ha recordado la voluntad de España de que la Cumbre de Madrid proporcione resultados concretos y de amplio consenso y responda a las prioridades compartidas de los 22 países de la Comunidad Iberoamericana.

Ha destacado que "esta cita representa una oportunidad para reafirmar el valor de un espacio de concertación política que reúne a 680 millones de personas a ambos lados del Atlántico, así como el compromiso de España con una relación entre Europa e Iberoamérica cada vez más estrecha".

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El ministro también ha informado de que la Cumbre se estructurará en 3 hitos temáticos—sostenibilidad y medioambiente; innovación e inclusión social; e infancia y juventud.

Albares ha aprovechado su estancia en Colombia para animar a sus homólogos a implicarse activamente en la fase final de los trabajos preparatorios, que incluye las reuniones ministeriales, los foros sectoriales y los encuentros de Coordinadores Nacionales y Responsables de Cooperación previos a noviembre.