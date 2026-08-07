Argentina autoriza a la minera Vicuña a construir línea eléctrica para proyecto de cobre

Mediante una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía autorizó a Vicuña a construir una línea de transporte de energía eléctrica de uso particular de 220 kilovatios.

La línea, de 93 kilómetros de longitud, llevará electricidad al proyecto minero Vicuña, en la provincia de San Juan (oeste).

La autorización da a Vicuña un plazo de veinticinco años para construir, mantener y operar la línea eléctrica "a su exclusivo costo y para su propia necesidad".

Con una inversión inicial prevista de 9.700 millones de dólares, Vicuña, que podría comenzar a producir en 2030, se perfila como una de las mayores minas de cobre del mundo, al integrar los proyectos Josemaría y Filo del Sol.

Ambos se ubican en San Juan, aunque una parte de Filo del Sol se extiende también por territorio de la región chilena de Atacama.

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En conjunto, el proyecto de Vicuña se ubica entre los diez primeros distritos en recursos minerales de cobre del mundo, y contiene además oro y plata.

En junio pasado, el proyecto minero fue admitido a los beneficios del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), puesto en marcha en Argentina en 2024.

"El proyecto aprobado en el marco del RIGI está destinado a la extracción de cobre, oro y plata y generará exportaciones por más de 2.600 millones de dólares al año y 31.700 empleos directos e indirectos", destacó este viernes el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, tras reunirse con directivos de Vicuña.

En el encuentro con Caputo participaron el secretario coordinador de Energía y Minería de Argentina, Daniel González; el secretario de Minería, Luis Lucero; el director ejecutivo de Vicuña, Ron Hochstein, y el director para Argentina y Chile de la empresa minera, José Morea.

A través de redes sociales, Caputo informó que Vicuña hará antes de fin de año un aporte de 250 millones de dólares para que el Gobierno de San Juan lo destine a obras de infraestructura pública.

"Además, Vicuña aportará a San Juan un 1,5 % de su facturación bruta a partir del sexto año de producción, una vez que la mina esté operando. Este aporte se suma al 3 % de regalías provinciales", indicó el ministro.

La empresa y el Gobierno de San Juan acordaron mantener estable esa tasa de regalía del 3 % durante toda la vida de la mina, calculada en setenta años.