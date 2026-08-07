Argentinos imploran al santo del trabajo ante un difícil panorama laboral

Ubicada en el barrio capitalino de Liniers, la iglesia de San Cayetano abrió sus puertas apenas iniciado este viernes y desde entonces es constante el flujo de peregrinos que se acercan para pedir trabajo o agradecer el haber conseguido uno.

Al santuario se acercó, entre otros, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, uno de los principales dirigentes opositores de Argentina, quien en declaraciones a la prensa afirmó que "los salarios no alcanzan para cubrir las necesidades básicas" por culpa del modelo económico del Gobierno del ultraliberal Javier Milei, que lleva al país "a un callejón sin salida".

Desde 2016, organizaciones sociales y sindicales hacen en este día una movilización para reclamar por la creciente precariedad laboral en Argentina.

Las centrales obreras y las organizaciones sociales marcharán este viernes desde el santuario de Liniers, donde habrá una bendición de herramientas de trabajo, hasta la Plaza de Mayo, frente a la sede del Ejecutivo argentino, donde harán un acto bajo la consigna de 'paz, pan, tierra, techo y trabajo'.

Las organizaciones sociales convocantes denunciaron en un comunicado que la marcha de este año se realiza en "un escenario social crítico" por "el vaciamiento de la asistencia social, la suspensión del envío de alimentos a comedores comunitarios y la parálisis de las obras de integración en barrios populares".

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"Frente a la crueldad del ajuste y el empobrecimiento planificado, los trabajadores organizados sostienen la lucha por la dignidad y el trabajo", aseguraron.

De acuerdo con un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina, desde que Milei asumió el Gobierno a finales de 2023 y hasta abril pasado se produjo una "sensible destrucción del entramado productivo y laboral", con un total de 28.262 empresas cerradas y 341.396 puestos de trabajo registrados perdidos.

Según los mas recientes datos oficiales disponibles, la tasa de desempleo en Argentina aumentó en el primer trimestre del año al 7,8 %, su segunda subida consecutiva, en un escenario de destrucción de fuentes de empleo formal y de persistente informalidad laboral, que tocó el nivel récord del 44,2 %.

De hecho, los puestos de trabajo solo crecen en el segmento informal y entre los trabajadores por cuenta propia, en un contexto en el que muchos argentinos aseguran que no llegan a fin de mes con sus ingresos y suben los índices de endeudamiento y morosidad en los hogares.

Los salarios de los trabajadores formales del sector privado subieron en mayo el 29,3 % interanual, por lo que volvieron a quedar retrasados con respecto a la inflación, que se ubicó en el 33,2 %.