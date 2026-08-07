Armenia no podrá unirse a la vez a la UE y la Unión Euroasiática, reconoce Pashinián

"Comprendemos que la membresía en la UEEA y la UE al unísono es imposible", aseveró el jefe del Gobierno armenio durante su intervención, cuyo vídeo fue difundido por la agencia Armenpress.

Señaló que su país "tomó nota de la declaración de los líderes de los cuatro países de la UEEA del 29 de mayo de 2026, en el que se expresó el apoyo de la celebración de un referendo sobre el ingreso de Armenia en la UE".

"Como ustedes saben, en 2025 en Armenia se aprobó una ley sobre el comienzo del ingreso de la república en la UE. El objetivo estratégico de esta ley es la creación de una alternativa para nuestro país (...) Pero el propio hecho de la aprobación de esta ley no significa que Armenia tenga hoy la posibilidad de convertirse en miembro de la UE", sostuvo.

Añadió que incluso si Armenia llega a estar lista para ingresar a la UE, deberá hacer una gran cantidad de trámites en este sentido y contar con la aprobación de los Veintisiete para el ingreso, por lo que consideró anticipada la convocatoria de un referendo al respecto.

Las aspiraciones armenias de acercarse a la UE han generado fricciones con Rusia, que ha alertado a Ereván en varias ocasiones al respecto e incluso impuesto restricciones comerciales que han afectado el comercio entre ambos países.

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Según informó la víspera el viceprimer ministro ruso, Alexéi Overchuk, el comercio entre Rusia y Armenia ha caído en dos tercios en el último año.

"La situación que se está desarrollando en las relaciones entre la UEE y Armenia era previsible. Llevamos tres o cuatro años advirtiendo a nuestros colegas armenios sobre la existencia de estos riesgos, en particular, el riesgo de una disminución del volumen de comercio", afirmó en Kirguistán.

Señaló que tras alcanzar su máximo histórico en 2024, con aproximadamente 12.000 millones de dólares de intercambio, se redujo a 8.000 millones en 2025 y continuó cayendo.

"Este año, el volumen de comercio está disminuyendo drásticamente: ha caído aproximadamente dos tercios con respecto a los niveles de 2025", explicó.