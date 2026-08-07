Asfura y De la Espriella hablan en Cali sobre comercio, inversión, educación y cooperación

De la Espriella recibió a Asfura en la sede de la Alcaldía de Santiago de Cali, en el suroeste de Colombia, antes de la ceremonia de toma de posesión, que comenzará a las 15:00 hora local (20:00 GMT), informó el Ejecutivo hondureño en un comunicado.

En la reunión, en la que también participó la canciller hondureña, Mireya Agüero, los mandatarios dialogaron sobre la necesidad de fortalecer la integración regional, impulsar el intercambio comercial, promover la inversión y ampliar las oportunidades educativas como parte de una agenda común.

Asfura destacó que Honduras y Colombia mantienen una relación diplomática de más de dos siglos y recordó que ambos países conmemoran 201 años de relaciones ininterrumpidas desde 1825.

"Compartimos más de dos siglos de amistad, respeto y cooperación, una relación histórica que hoy reafirmamos con una visión de futuro", enfatizó Asfura, quien expresó a De la Espriella sus "mejores deseos de éxito" en su gestión al frente de Colombia.

El gobernante hondureño llegó el jueves a Cali, donde fue recibido por el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, para asistir este viernes a la investidura de De la Espriella.

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A la ceremonia de posesión presidencial también asistirán el rey Felipe VI de España y los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Laura Fernández; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader, y Chile, José Antonio Kast, y entre otras autoridades.