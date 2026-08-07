Aumentar la productividad será "la obsesión" del Ministerio de Economía de Keiko Fujimori

Cuba ofreció la primera rueda de prensa de su sector para anunciar las primeras medidas del gobierno de la derechista Keiko Fujimori en materia económica, centradas en el incremento de la productividad, pues esta es "la batalla final para eliminar el subdesarrollo".

"Nuestra obsesión como ministerio va a ser aumentar la productividad, Perú es un país en desarrollo con mucho espacio de crecimiento que ya tiene arreglada la macroeconomía (..) pero todavía no tenemos ingresos per cápita altos", dijo el ministro.

Pese a la presencia del fenómeno climático de El Niño, el ministro estimó que la economía peruana crecerá 3,5 % este año y detalló que sin este fenómeno, que golpea gravemente la pesca y agricultura, este cifra podría rozar el 4,5 %, gracias en parte a que la inversión privada está creciendo por encima del 10 %.

Una de las medidas que ya está en marcha es la creación de cuatro comisiones presidenciales conformadas por "peruanos prominentes" de cada sector, gremios empresariales, sindicatos y expertos internacionales.

La primera estará centrada en corregir el elevado porcentaje de informalidad laboral en el país andino y la segunda estará orientada en reformar el mercado financiero y de créditos.

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La tercera comisión abordará la reforma de proyectos de inversión pública, pues según dijo Cuba, Perú invierte el 5 % de su PIB, gasto superior al promedio de América Latina, pero indicó que el 45 % de los proyectos como carreteras, colegios o comisarías no se terminan nunca, por lo que en la práctica se gasta un 3 %, lo que supone "un gran desperdicio".

El cuarto grupo de trabajo estará enfocado en combatir la evasión tributaria, puesto que el incumplimiento de pagos de impuestos IGV y a la renta "es demasiado alta".

Por otro lado, Cuba expresó su preocupación por que muchos gastos estatales no han sido presupuestados, como las pensiones a militares de aquí a final de año y los desembolsos para enfrentar El Niño.

"Nos va a costar mucho cumplir y acomodar el déficit fiscal", dijo al referirse a lo negativo que ha sido que el Congreso haya tenido capacidad de gasto y comentó que plantean observar varias normas aprobadas por el anterior Legislativo que generan grandes costos al Estado.

En este sentido, anunció que habrá un ajuste fiscal y evalúan "cambios en algunas décimas".

Por último, anunció que se impulsará un cambio en el rumbo de gestión de la petrolera estatal Petroperú y destacó la conformación de un nuevo directorio, "el mejor que ha tenido la empresa en 20 años", que asume desde ahora la conducción de la compañía.