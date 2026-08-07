Autoridades de Chicago hallan más de 50 cadáveres en descomposición en una funeraria

El personal de la Oficina del Médico Forense está evaluando el estado de los restos, buscando documentación para identificarles "lo antes posible" y los certificados de defunción para notificar a los familiares, señaló un comunicado de prensa de esa agencia.

Además indicó además que ese proceso podría tardar varios días para garantizar una disposición adecuada de los cadáveres.

De acuerdo con la nota de prensa, la oficina forense fue notificada el jueves del hallazgo de los cadáveres, que según diversos medios locales ascienden a 57.

"El equipo (del forense) ha encontrado más de 50 cadáveres en diferentes estados de descomposición", detalla el comunicado.

Según los medios, los cadáveres estaban almacenados en la funeraria South Chicago.

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"Apesta todo el tiempo. Es horrible", dijo a WBBM, filial de CNN, una vecina de la funeraria, quien describió el mal olor como de "un ratón muerto".

Otros vecinos aseguraron al canal 7 de ABC Chicago que hace semanas, tal vez meses, percibían ese olor fétido.