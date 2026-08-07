Bolivia asistirá a Coalición Contra los Carteles para reforzar intercambio de inteligencia

"La próxima semana estaremos en Panamá para trabajar en la coalición de las Américas frente a los carteles. Bolivia llevará su propia agenda. Queremos mejorar el intercambio de inteligencia", dijo el ministro durante el acto por el 201 aniversario de las Fuerzas Armadas del país, que se conmemoró en El Alto, ciudad vecina de La Paz.

Justiniano mencionó que Bolivia "enfrenta amenazas que están cambiando", con organizaciones criminales que "cruzan fronteras, utilizan tecnología, mueven enormes recursos tecnológicos" y operan mediante el "narcotráfico, contrabando, tráfico de armas, trata de personas, minería ilegal y lavado de dinero".

También apuntó que Bolivia "debe impedir" que "expresiones del narcoterrorismo" se consoliden en su territorio, con estructuras ligadas al narcotráfico que buscan, mediante la violencia, el terror o la intimidación, "controlar rutas" y "corromper instituciones".

Bolivia sufre desde hace algunos días hechos de violencia ligados a la disputa entre las organizaciones criminales brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho por el control de rutas de droga, según el Ministerio de Gobierno (Interior).

El 30 de julio, un grupo de sicarios ingresó a una propiedad en la población fronteriza de San Matías, donde cuatro personas fueron asesinadas.

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Al día siguiente, personas armadas emboscaron a agentes de inteligencia que se dirigían a San Matías a investigar el suceso en la hacienda. Uno de los policías fue acribillado y los atacantes se llevaron su cuerpo para después abandonarlo en una pista clandestina.

El jueves, dos presos brasileños escaparon de la cárcel de Palmasola, la mayor prisión de Bolivia, en la oriental ciudad de Santa Cruz, aprovechando un corte de luz, por lo que la Policía activó acciones para su recaptura.

Ese mismo día, un brasileño murió a tiros en el centro de Santa Cruz, en un hecho que se investiga.

El Ejército estadounidense lanzó el martes el Grupo de Trabajo Conjunto del Hemisferio Occidental con los 18 países que integran su Coalición Contra los Carteles de las Américas.

El nuevo grupo de trabajo lo conformarán EE.UU. y los países que suscribieron la alianza del Escudo de las Américas en marzo en Miami: Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

Posteriormente, se han sumado Bahamas, Belice, Chile, Guatemala, Jamaica y Perú, además del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.