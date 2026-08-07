Bolsa de México suma avance marginal en la semana y sube a 66.938,64 unidades

"El mercado de capitales cerró la semana con ganancias generalizadas a nivel global debido a un optimismo sobre el desempeño de la guerra en Medio Oriente, así como la expectativa de que la Fed (banco central de EE.UU.) no será tan restrictiva", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.

En México, indicó la experta, el IPC de la BMV "cerró la semana con una ganancia marginal de 1,65 unidades, es decir, 0,002 % para cerrar en positivo por segunda semana al hilo".

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron los avances semanales de las emisoras: Industrias Peñoles (+10,66 %), Grupo México (+8,22 %), Volaris (+4,42 %), Grupo Aeroportuario del Centro (+2,09 %) y Gentera (+1,89 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que con el movimiento de este viernes, el mercado mexicano se apunta un avance del +4,09 % en lo que va de 2026.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,17 % frente al dólar, al cotizar en 17,14 unidades por billete verde, frente a los 17,21 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

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El volumen negociado en el mercado alcanzó los 142,8 millones de títulos por un importe de 10.900 millones de pesos (unos 633 millones de dólares).

De las 691 firmas que cotizaron en la jornada, 411 terminaron con sus precios al alza, 245 tuvieron pérdidas y 35 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la firma Grupo Bursátil Mexicano (GBM O), con el 4,47 %; de la minera Industrias Peñoles (PEÑOLES), con el 3,85 %, y del equipo de béisbol Diablos Rojos de México (DIABLOS O), con el 2,78 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -11,64 %; de la firma de componentes automotrices Nemak (NEMAK A), con el -1,76 %, y de la firma de construcción e infraestructura Operadora de Sites Mexicanos (SITES1 A-1), con el -1,43 %.