Bruselas sanciona a cinco directivos rusos del sector de defensa y tecnología militar

"Las personas incluidas en la lista ocupan puestos directivos de alto nivel en empresas rusas activas en el desarrollo, la producción o el suministro de tecnología y equipos militares utilizados por las fuerzas armadas rusas en la guerra de agresión contra Ucrania", detallaron los Veintisiete en un comunicado.

Entre los incluidos figura Ramil Nailevich Badgutdinov, director general de JSC Serpukhov Plant Metallist, una empresa dedicada a la producción de componentes electromecánicos de precisión, entre ellos sistemas empleados en el misil balístico ruso Iskander-M, según el texto.

La lista también incluye a Aleksandr Yurevich Diukarev, director general de JSC Krasnoyarsk Machine-Building Plant, una empresa implicada en la producción de misiles balísticos, entre ellos el sistema de misiles RS-28 Sarmat.

Los otros tres son directores de empresas rusas del sector de las comunicaciones militares y del desarrollo de software para vehículos aéreos no tripulados y de tecnologías militares relacionadas con el espacio.

"Cada nuevo ataque contra Ucrania es un motivo más para que Europa apriete las tuercas a Rusia", dijo Kallas este viernes en un mensaje en redes sociales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Con su ejército estancado en el campo de batalla, Moscú está intensificando aún más su campaña de terror contra la población civil", subrayó, por lo que "la UE debe seguir intensificando la presión sobre Rusia hasta que Moscú ponga fin a su guerra".

Estos listados forman parte del régimen de medidas restrictivas de la UE dirigido contra las acciones que "menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania", vigente desde 2014.

Las restricciones incluyen la congelación de activos y la prohibición de poner fondos o recursos económicos, directa o indirectamente, a su disposición o en su beneficio. A las personas físicas designadas se les impone además la prohibición de viajar a la UE.