Ca7riel y Paco Amoroso liberan el espíritu de México con una sátira al "bienestar"

Fueron frases motivacionales de Buddha, Kim Kardashian y Bryan Johnson, el empresario estadounidense cuyo objetivo es alcanzar la vida eterna, las que abrieron el escenario de los gauchos que esta noche transformaron la fiesta de su exitoso proyecto 'PAPOTA' (2025) en la limpieza espiritual de su más reciente álbum 'Free Spirits'.

“Nuestros pacientes están despertando en uno de los peores estados posibles convertidos en verdaderos espíritus libres”, dijo la supuesta líder de esta clínica ambientada por los ritmos alternativos de ‘No me sirve más’.

Los pacientes de la noche fueron los llamados en realidad Catriel Guerreiro y Ulises Guerriero que con humor e ironía pidieron por la liberación del espíritu humano de las “distintas formas de opresión contemporánea”.

Saltaron la cuerda, hicieron un poco de ‘battle rope’, usaron productos de ‘skincare’ y bailaron con los otros residentes de la clínica, entre ellos, los actores mexicanos Luis Gerardo Méndez y Erika Buenfil.

En la fiesta del bienestar no podía faltar la exitosa energía de su segundo álbum ‘PAPOTA’, lo que llevó al dúo argentino a reventar al público con la versatilidad musical de ‘#Tetas’, ‘Reforro’, ‘Amigo’ y ‘Dumbai’, esta última de su disco debut ‘Baño María’ (2024).

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En los pasos hacia la sanación Ca7riel y Paco Amoroso, ganadores del Grammy, tienen un mentor: Sting, el músico británico, con quien comparten el tema ‘Hasta Jesús tuvo un mal día’.

La imagen del intérprete de ‘Every Breath You Take’ saltó de las pantallas como un dios omnipresente gracias a la “magia” de la tecnología, lo que emocionó a los seguidores del bajista, cantante y líder de la extinta banda británica The Police.

Entre falsos mesías y recetas para alcanzar la juventud eterna, el espectáculo se consolidó como una gran sátira al sistema capitalista que “nos oprime”, mientras de fondo se escucha sin cesar una delirante fusión de trap, funk, rock, pop y electrónica.

El excéntrico dúo porteño tiene una segunda cita con sus seguidores en el Palacio de los Deportes este viernes, y así, continuarán con su ambiciosa gira en el país en las ciudades de Puebla y Mérida.

Ca7riel y Paco Amoroso saltaron a la fama en 2024, cuando protagonizaron una sesión ‘Tiny Desk’, la cual es la más vista en el catálogo de artistas latinoamericanos de la emisora estadounidense NPR, con 54 millones de visualizaciones.

Los artistas han dicho en diversas entrevistas que días después de la publicación de la sesión la conexión con la audiencia en México se fortaleció, una afirmación que esta noche la confirmaron miles de mexicanos ‘amorosos’ de su música.