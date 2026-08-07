Canadá crea 75.000 empleos en julio y reduce el desempleo al 6,4 %, mínimo en dos años

Desde abril, Canadá ha sumado 181.000 puestos de trabajo, un aumento impulsado por el empleo a tiempo completo.

La tasa de desempleo ha caído medio punto porcentual desde abril y se encuentra también medio punto por debajo del nivel de julio de 2025. El 6,4 % registrado en julio es el porcentaje más bajo desde julio de 2024.

El crecimiento del empleo se concentró especialmente en Ontario, la provincia más poblada y el corazón industrial del país, que añadió 52.000 trabajadores.

Por sectores, el comercio mayorista y minorista encabezó las ganancias, con 21.000 empleos adicionales, seguido de finanzas, seguros e inmobiliario (+18.000), servicios profesionales, científicos y técnicos (+17.000) y construcción (+16.000).

En sentido contrario, la Administración pública perdió 15.000 puestos y la Agricultura cerca de 9.600.

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La creación de empleo en el país se produce en el contexto del recrudecimiento de la disputa comercial entre Canadá y su principal socio, Estados Unidos.

EE.UU. mantiene aranceles del 50 % sobre acero, aluminio y determinados productos de cobre canadienses; un 25 % sobre automóviles y camiones así como sobre algunas piezas de automóviles; y un 10 % sobre productos de madera aserrada, entre otros.

Además, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha firmado proclamaciones para imponer un arancel adicional del 50 % a una amplia gama de productos canadienses, incluidos algunos que cumplen las reglas del T-MEC, con entrada en vigor prevista para el 19 de agosto.

El jueves, el primer ministro canadiense, Mark Carney, destacó que la economía del país está superando en rendimiento a la de EE.UU.

Carney afirmó que Canadá "está creando empleo a un ritmo dos veces superior al de Estados Unidos".

"Recibimos inversiones extranjeras directas a un ritmo dos veces superior al de nuestro competidor más cercano del G7, Estados Unidos. Estamos viendo que el crecimiento se está recuperando este trimestre", declaró el líder canadiense.

Precisamente este viernes, EE.UU. informó de la pérdida de 23.000 puestos de trabajo en julio, cuando los analistas esperaban la creación de unos 80.000 empleos.