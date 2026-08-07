Canadá vende 10 aviones militares para reconvertirlos en aeronaves contra incendios

La adquisición elevará de 10 a 20 el número de Hércules C-130H operados por Coulson y, según dijo la empresa en un comunicado, dará a su división canadiense capacidad para desarrollar "la mayor y más capaz flota mundial de aviones cisterna C-130".

La operación, cuyo importe no ha sido divulgado por considerarse confidencial, todavía está condicionada a la conclusión de los acuerdos contractuales y a las autorizaciones del Ministerio de Transporte de Canadá, según informó el secretario de Estado de Adquisiciones de Defensa, Stephen Fuhr, durante un acto en la localidad canadiense de Abbotsford.

Los aparatos forman parte de una flota de 12 Hércules que las Fuerzas Armadas canadienses retiraron del servicio en enero. Los otros dos aviones serán destinados a exposiciones en bases militares y museos.

Coulson Aviation señaló que los CC-130H prestaron durante años servicios de transporte aéreo táctico, búsqueda y rescate, operaciones en el Ártico, respuesta a desastres, misiones humanitarias y despliegues internacionales.

La conversión de las aeronaves se realizará en las instalaciones de Coulson en la provincia de Columbia Británica. El primero de los aparatos podría estar listo para combatir incendios en un plazo de 12 meses.

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La compañía enmarcó la operación en el aumento de la duración y complejidad de las temporadas de incendios forestales en Canadá, con fuegos de mayor tamaño e intensidad que, según Coulson, están incrementando la presión sobre los bomberos y los organismos de emergencias.

Ese nuevo escenario requiere, añadió la empresa, aeronaves capaces de llegar rápidamente a los incendios, lanzar grandes cantidades de retardante de forma controlada y mantener las operaciones durante campañas cada vez más exigentes.

Wayne Coulson, director ejecutivo de Coulson Aviation Canada, explicó también que, una vez transformados y equipados con el sistema propio de descarga de la compañía, los Hércules podrán transportar más de 15.000 litros de agua o retardante.

El secretario Fuhr afirmó que la operación demuestra cómo activos militares retirados pueden seguir protegiendo a los canadienses y generar al mismo tiempo nuevas oportunidades para la industria nacional.