Chavismo y oposición conversan por segundo día tras iniciar un diálogo por la transición

Reunidos en un hotel de Caracas, y al igual que ocurrió este jueves, cuando se inició formalmente el diálogo, el acceso volvió a estar restringido para los periodistas y solo se permitió el ingreso de fotógrafos. Ninguna de las partes ha explicado las razones de estas limitaciones.

Las delegaciones, encabezadas por el jefe negociador del Gobierno, el chavista Jorge Rodríguez, y la exdiputada opositora Dinorah Figuera, acordaron trabajar en este primer ciclo hasta el próximo 12 de agosto, luego de reunirse el jueves en la base aérea La Carlota, en Caracas, y definir la metodología, fases de trabajo y ratificar la agenda de temas que abordará este proceso.

En un comunicado conjunto, publicado en redes sociales, ambas partes suscribieron los principios de respeto a la soberanía nacional, negociación de buena fe y búsqueda de beneficios para Venezuela, solución política, pacífica, democrática y constitucional, así como el reconocimiento y respeto recíproco entre las partes.

También acordaron la igualdad política y el trato paritario en la mesa, el cumplimiento verificable de los compromisos, la protección de los derechos humanos y políticos "de todas las fuerzas". Las partes también se comprometieron a informar a todo el país sobre los avances alcanzados en estas conversaciones.

Figuera, quien defiende la continuidad del Parlamento elegido en 2015, entonces controlado por la oposición, llegó a Venezuela el miércoles desde España. A la opositora la acompañan en el diálogo los exdiputados Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus, Sergio Vergara y Desiree Barboza.

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Por su parte, el chavismo está representado por la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán; el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante; y los diputados América Pérez, Génesis Garvett y Jorge Arreaza, además de Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria.

Estas conversaciones están respaldadas por el Gobierno de Estados Unidos, que expresó el lunes su "satisfacción" por el inicio del diálogo y afirmó que "contribuye significativamente al plan de tres fases" establecido por Washington para lograr una "transición a elecciones democráticas", luego de la captura de Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero.