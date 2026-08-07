China eleva alerta por tifón Dolphin, que podría tocar tierra entre el domingo y lunes

El Centro Meteorológico Nacional mantenía hoy a su vez una alerta amarilla, la tercera más grave, por Dolphin, cuyo centro se situaba a las 17.00 hora local (09.00 GMT) a unos 730 kilómetros al este de la localidad Wenzhou, en Zhejiang.

Según informó el organismo, el sistema se intensificó esta tarde con vientos máximos sostenidos que pasaron al nivel 15, con rachas de entre 170 y 180 km/h, y se prevé que siga fortaleciéndose pudiendo alcanzar la categoría de supertifón, aunque perderá intensidad antes de tocar tierra.

El pronóstico oficial apunta a que Dolphin avance hacia el oeste a unos 15 kilómetros por hora y, tras haber cruzado este viernes las islas japonesas de Ryukyu, entre después en el mar de China Oriental, antes de aproximarse gradualmente a la costa china.

En Zhejiang, las autoridades marítimas aumentaron la mañana del viernes la respuesta de emergencia al nivel naranja, además de suspender 162 rutas de ferris y 193 proyectos de construcción en el mar y ordenar el regreso a puerto de 474 embarcaciones.

La Administración de Seguridad Marítima de Fujian activó también por su parte una respuesta de emergencia de nivel naranja, mientras Cantón anunció controles al tráfico naval hacia el norte por la entrada meridional del estrecho de Taiwán.

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Ya se han experimentado lluvias fuertes y torrenciales en algunos puntos del país, pero se espera que el impacto principal se concentre entre el 8 y el 12 de agosto.

Las islas del sur de Japón registraron este viernes vientos de hasta 150 kilómetros por hora con la llegada de Dolphin, que dejó tres personas heridas leves, cortes de electricidad en miles de hogares y cientos de vuelos cancelados.

El tifón se aproxima en un verano marcado en China por lluvias torrenciales, riadas, deslizamientos y ciclones que han dejado decenas de muertos y evacuaciones preventivas de cientos de miles de personas en varias provincias.