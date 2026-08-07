Ciclón extratropical deja un fallecido y casas sin techo en Uruguay

Según confirmó la Dirección Nacional de Bomberos en las primeras horas de la mañana, sus efectivos fueron llamados a actuar en 143 oportunidades en diferentes zonas del territorio.

Uno de los departamentos (provincias) más afectados fue el de Rivera, en el norte del país. Allí 12 viviendas sufrieron la voladura de sus techos y una se derrumbó de manera parcial, mientras que cuatro árboles y dos columnas de alumbrado cayeron en la vía pública.

En el departamento de Cerro Largo, ubicado en el este del territorio, una persona falleció tras ser alcanzada por un rayo en la localidad de Tupambaé, según comunicaron a EFE desde la Jefatura de Policía local.

Bomberos agregó este viernes que allí hubo cuatro voladuras de techo, al tiempo que cayeron nueve árboles y dos columnas de alumbrado.

En el departamento de Maldonado, donde se encuentra la mundialmente reconocida ciudad de Punta del Este, hubo árboles caídos en la vía pública, en casas y automóviles, según confirmaron desde el Gobierno local.

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Asimismo, 18.575 personas tienen afectado el servicio eléctrico, lo que equivale aproximadamente al 11 % de los usuarios.

El Gobierno de Uruguay decretó este jueves una alerta de nivel rojo debido a un ciclón extratropical que provocó vientos muy fuertes con rachas de 120 kilómetros por hora en la franja costera. Esta comenzó a las 21:00 hora local (00:00 GMT) y finalizó a las 4:00 hora local (7:00 GMT).

Esta medida limitó la movilidad y llevó a todos los organismos del Estado a suspender sus actividades, decisión que no afectó a los servicios esenciales como la salud, la seguridad y el monitoreo meteorológico.

En este momento no rige ninguna alerta en el país y hay una disminución de la nubosidad en todo el territorio, según información del Instituto Uruguayo de Meteorología.

El litoral este aún se mantiene ventoso, aunque ni allí ni en el resto del país se esperan lluvias entre el viernes y el domingo.