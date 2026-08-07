Colombia blinda el 42 % de su territorio amazónico frente a la minería y el petróleo

La decisión se produce a pocas horas de que Petro termine su mandato este viernes, y deja establecida una restricción permanente a nuevos proyectos mineros, un tema que sí es de prioridad para su sucesor, el presidente electo Abelardo de la Espriella

La iniciativa fue adoptada a través de la Resolución 0961 del Ministerio de Ambiente, con la que el Gobierno busca evitar nuevas actividades extractivas en territorio amazónico y reducir la presión sobre sus bosques, fuentes de agua, ecosistemas y biodiversidad, pues se estima que es el hogar del 10 % de todas las especies conocidas.

La declaratoria mantiene vigentes los derechos adquiridos con anterioridad a su entrada en vigor, por lo que las actividades que ya cuentan con contratos, títulos o permisos podrán continuar dentro de las condiciones y plazos establecidos.

No obstante, estos proyectos no podrán extender su actividad mediante nuevas prórrogas una vez finalicen las autorizaciones vigentes.

El área de protección, además, comprende zonas de protección en los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés.

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El proceso para declarar esta protección comenzó en 2025, cuando el Ministerio de Ambiente presentó el proyecto de resolución para excluir a la Amazonía de nuevas actividades de minería y exploración y explotación de hidrocarburos.

La propuesta fue sometida a un proceso de consulta previa con los pueblos indígenas de la región, que comenzó formalmente a finales de junio de este año, antes de que el Gobierno adoptara la decisión definitiva.

El Ministerio de Ambiente ha sostenido que la medida busca proteger un ecosistema estratégico para Colombia y el planeta, al tiempo que ha promovido acciones de conservación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales.